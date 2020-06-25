Volkswagen обновил Arteon и представил версии Shooting Brake и Arteon R

Немецкая компания представила обновленную версию модели Arteon , а заодно впервые вывела версию шутинг-брейк

Рестайлинговый лифтбек получил слегка измененную внешность. Фары теперь соединены друг с другом тонкой светодиодной полосой. Обновился передний бампер и форма воздухозаборников. Сзади нововведения едва заметны: фонари сохранили форму, но обновили графику. Но главной премьерой, разумеется, стала версия Shooting Brake. В отличие от традиционных универсалов, здесь сильно завалено заднее стекло и стойки крыши, благодаря чему образуется более динамичный силуэт. При сложенных задних сиденьях объем багажника составляет 1632 литра. Это на 75 литров больше, чем у лифтбека.

Появилась и новая техника. Теперь Arteon может быть подзаряжаемым гибридом. Версия eHybrid совмещает турбомотор 1.4 TSI (156 л.с.) с электромотором (115 л.с.). В сумме получается 218 л.с. Автомобиль способен проехать до 53 км в полностью электрическом режиме. Максимальная скорость без запуска ДВС — 140 км/ч. В Европе также будут предлагаться моторы 2.0 TSI (190 или 280 л.с.) и 2.0 TDI (150 и 200 л.с.).