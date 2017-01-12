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янв 2017

Концепт Volkswagen Atlas - Большое будущее

Новый Volkswagen Atlas - Volkswagen Atlas 2018 Большое будущее
Среднеразмерный кроссовер Volkswagen Atlas создан с прицелом на американский рынок, но имеет высокие шансы добраться и до российского покупателя

Новый продукт немецкой компании базируется на модульной платформе MQB, которую основательно растянули под вкусы американской аудитории. При габаритах 5037х1979х1768 мм флагманский кроссовер Volkswagen получился крупнее ключевых конкурентов Honda Pilot, Toyota Highlander и Ford Explorer и лишь немного недотягивает по длине до полноразмерного Chevrolet Tahoe. Салон по умолчанию семиместный, причем на третьем ряду без проблем разместятся двое взрослых. На американском рынке новинку предложат с линейкой из двух бензиновых двигателей (2 л, 241 л.с. и 3,6 л, 284 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Гамма двигателей для Европы и Азии будет иной, ее наполнение пока не озвучено. Привод по умолчанию предусмотрен передний, для более мощной версии опционально предложат систему полного привода 4Motion. Дизайн Atlas выполнен в консервативном ключе, в исполнении салона много стилевых пересечений с пикапом Amarok. Электронная начинка самая передовая: цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с сервисами MirrorLink, Apple CarPlay и AndroidAuto, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и «умный» автопарковщик.

Фото Volkswagen Atlas

  • Volkswagen Atlas 2018 Большое будущее
  • Volkswagen Atlas 2018 вид спереди сбоку
  • Volkswagen Atlas 2018 водительское место
  • Volkswagen Atlas 2018 вид спереди
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