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9 июл 2018

VW Teramont: продажи только стартовали, а уже найден дефект

VW Teramont: продажи только стартовали, а уже найден дефект
Автор фото: фирма-производитель

Заказы на большой кроссовер Volkswagen Teramont (в США — Atlas) российские дилеры начали принимать в марте, а «живые» автомобили у них появились и вовсе спустя пару месяцев назад. Тем не менее, в компании уже нашли первый производственный дефект.

Российский офис Volkswagen уведомил Росстандарт о добровольном отзыве 1174 кроссоверов, проданных в этом году. Фактически, компания объявила сервисную кампанию в отношении всех автомобилей, которые попали в нашу страну.

Причиной отзыва транспортных средств стало невнятное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены. На сервисных станциях у отзываемых автомобилей проверят замки средних ремней безопасности на втором ряду сидений.

В этом году, это уже второй случай, когда Volkswagen отзывает автомобили из-за ремней безопасности. Весной журналисты выяснили, что в европейских хэтчбеках VW Polo, при условии нахождения на заднем диване трех пассажиров, замок среднего ремня безопасности может самопроизвольно освободить ремень, так как на него надавит замок соседнего ремня безопасности. В Volkswagen признали проблему и объявили отзыв всех проданных автомобилей. В России хэтчбек VW Polo официально не представлен.

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При написании новости использовалась информация:
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