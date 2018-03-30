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30 мар 2018

Volkswagen сделал пикап для американцев

Volkswagen сделал пикап для американцев
Автор фото: фирма-производитель

Пикап в США это самый большой сегмент и самый консервативный: бал здесь правят местные автопроизводители и откусить даже небольшой кусочек пирога у них до этого не удавалось никому.

Тем не менее в Volkswagen решили проверить реакцию публики на пикап. Но не привезли на мотор-шоу в Нью-Йорк Amarok, а превратили в пикап большой кроссовер Atlas, который у нас известен под именем Teramont.

Машине увеличили колесную базу, изменили облик передней и задних частей кузова и обули в 20-дюймовые колеса с внедорожной резиной. То есть получился пикап с несущим кузовом, такой в США есть только один, Honda Ridgeline. Интерьер пересекается с недавно показанным концептом Atlas Cross Sport, единственное отличие: селектор «автомата» с фиксируемыми положениями.

Технически машина ничем не отличается от Atlas/Teramont: под капотом 3,6-литровый V6 мощностью 280 л.с. агрегатированный с 8-ступенчатым «автоматом». Полный привод постоянный. Единственное инженеры Volkswagen добавили понижающую передачу.

На автосалоне представители компании в один голос уверяли, что это лишь шоу-кар без серийного будущего. Но если реакция публики будет положительной вряд ли немцы удержатся от серийного производства и этой модификации.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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