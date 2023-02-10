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10 фев 2023

Представлен обновленный Volkswagen Atlas

Представлен обновленный Volkswagen Atlas
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила в США обновлённые кроссовер Atlas и кросс-купе Atlas Cross Sport - на российском рынке этот автомобиль был известен как Teramont

Обновление кроссовера получилось радикальным. Яркий пример -  из моторной гаммы теперь исчез 3.5-литровый двигатель V6. Похоже, что концерн Volkswagen взял курс на полную электрификацию и теперь оставляет в строю лишь небольшие - турбированные ДВС. В случае с Atlas -это двухлитровый мотор, мощность которого составляет 269 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется 8-ступенчатый автомат.

Что касается внешности, то  кроссоверы обзавелись новой головной оптикой, соединённой светодиодной полосой, а также переработанными бамперами. Решётка радиатора стала крупнее, сзади появился новый спойлер.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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