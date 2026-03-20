20 мар 2026

Новый Volkswagen Atlas получит шесть экранов в салоне

Компания Volkswagen раскрыла первые детали интерьера следующего поколения Atlas, и, судя по тизерам, кроссовер получит полностью новый салон с акцентом на цифровизацию

Главным изменением станет отдельный дисплей для переднего пассажира, которого ранее в Atlas не было. Он дополнит цифровую приборную панель и крупный центральный экран мультимедийной системы диагональю 15 дюймов. В сумме количество экранов в салоне может достигать шести, включая опциональные дисплеи для задних пассажиров. В оснащение войдут атмосферная подсветка, премиальная аудиосистема Harman Kardon и сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроссовер также получит систему навигации с элементами дополненной реальности.

С технической точки зрения Atlas перейдет на платформу MQB Evo и получит новый двигатель семейства EA888 evo5. Его мощность составит около 268 л.с. Коробка – 8-ступенчатый «автомат». Привод – полный.

Volkswagen Atlas Cross Sport (2024)

Volkswagen отзывает более 177 000 кроссоверов из-за риска возгорания

11 марта 2025
Volkswagen Atlas (2024)

Представлен обновленный Volkswagen Atlas

10 февраля 2023
Volkswagen Teramont

VW Teramont: продажи только стартовали, а уже найден дефект

09 июля 2018
Volkswagen Atlas Tanoak

Volkswagen сделал пикап для американцев

30 мая 2018
Volkswagen Atlas Cross Sport

Volkswagen Teramont обзавелся пятиместной версией

29 марта 2018
Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont появится в России в мае

02 февраля 2018

Главные темы на MotorPage

Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

