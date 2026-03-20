Новый Volkswagen Atlas получит шесть экранов в салоне

Компания Volkswagen раскрыла первые детали интерьера следующего поколения Atlas, и, судя по тизерам, кроссовер получит полностью новый салон с акцентом на цифровизацию

Главным изменением станет отдельный дисплей для переднего пассажира, которого ранее в Atlas не было. Он дополнит цифровую приборную панель и крупный центральный экран мультимедийной системы диагональю 15 дюймов. В сумме количество экранов в салоне может достигать шести, включая опциональные дисплеи для задних пассажиров. В оснащение войдут атмосферная подсветка, премиальная аудиосистема Harman Kardon и сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроссовер также получит систему навигации с элементами дополненной реальности.

С технической точки зрения Atlas перейдет на платформу MQB Evo и получит новый двигатель семейства EA888 evo5. Его мощность составит около 268 л.с. Коробка – 8-ступенчатый «автомат». Привод – полный.