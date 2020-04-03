Глава Volkswagen раскрыл все карты

Руководитель Volkswagen Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn фотографию, на которой он запечатлен на фоне изображения неизвестного красного кроссовера

По одной из версий, речь идет о будущем Volkswagen Tiguan. В поддержку этой теории говорит то, что Диесс в своем письме упоминает именно эту модель и ее грядущую смену поколения. Однако сроки появления новинки пока не названы. Ожидается, что новый Tiguan дебютирует не раньше, чем через пару лет.

Скептики же заявляют, что автомобиль на фоне – не более чем концепция или эскиз, который не имеет ничего общего с будущим «Тигуаном». Более того, модели еще предстоит пережить плановое обновление и обзавестись гибридной модификацией. Рестайлинговый Tiguan могут показать уже в этом году. Напомним, что Volkswagen Tiguan второго поколения дебютировал в 2016 году.