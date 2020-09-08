Илон Маск поставил лайк электрокарам Volkswagen

Во время своей поездки в Германию глава Tesla прокатился на уже продающемся электромобиле Volkswagen ID.3 и осмотрел кроссовер ID.4, чьи продажи ещё не стартовали

Возможность протестировать VW ID.3 у Илона Маска появилась во время встречи с Гербертом Диссом, которая состоялась в аэропорту Браунсвик. Глава Tesla высоко оценил способность ID.3 к ускорениям, отметив, что для гражданской машины потенциал электрической пятидверки вполне достаточен. В свою очередь, Дисс заявил, что в рамках концерна Volkswagen за ускорения отвечает Porsche Taycan.

Илон Маск также похвалил управляемость VW ID.3 и наличие ряда электронных ассистентов уже в базовой комплектации. Источники издания Automotive News утверждают, что Илону Маску разрешили ещё и внимательно осмотреть кроссовер ID.4, но проехаться на нём не довелось. Прочие детали встречи двух видных деятелей электромобильного бизнеса не разглашаются.