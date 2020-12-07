Когда человек сможет купить беспилотный автомобиль?

Глава Volkswagen рассказал о перспективах выхода беспилотных автомобилей на мировой рынок. Ждать осталось сравнительно недолго - до 2025 года

В интервью Wirtschaftswoche глава Volkswagen Group Герберт Дисс заявил, что через 5-10 лет технологии беспилотных автомобилей достигнут достаточного совершенства, дабы подобные транспортные средства могли бы выйти на рынок. Также топ-менеджер заявил, что концерн активно осваивает развитие беспилотных технологий – уже в прошлом месяце был увеличен размер инвестиций - до 73 миллиардов евро.

Чуть ли не все средства были направлены на развитие организации Car.Software, которая занимается созданием полностью нового программного обеспечения для автомобилей. По планам компании, к 2025 году 60 процентов автомобилей Volkswagen Group будут оборудованы именно этим ПО.