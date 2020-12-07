Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2020

Когда человек сможет купить беспилотный автомобиль?

Когда человек сможет купить беспилотный автомобиль?

Глава Volkswagen рассказал о перспективах выхода беспилотных автомобилей на мировой рынок.  Ждать осталось сравнительно недолго -  до 2025 года

В интервью Wirtschaftswoche глава Volkswagen Group Герберт Дисс заявил, что через 5-10 лет технологии беспилотных автомобилей достигнут достаточного совершенства, дабы  подобные транспортные средства могли бы выйти на рынок. Также топ-менеджер заявил, что концерн активно осваивает развитие беспилотных технологий – уже в прошлом месяце был увеличен размер инвестиций  - до 73 миллиардов евро.

Чуть ли не все средства были направлены на развитие организации Car.Software, которая занимается созданием полностью нового программного обеспечения для автомобилей. По планам компании, к 2025 году 60 процентов автомобилей Volkswagen Group будут оборудованы именно этим ПО. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen объявил о завершении своих спортивных программ

02 декабря 2020

Volkswagen оправдает свое предназначение

30 ноября 2020

Volkswagen анонсировал новый минивэн-кроссовер

27 ноября 2020

Volkswagen Touareg научился парковаться полностью автономно

23 ноября 2020
Volkswagen ID Space Vizzion Concept (2019)

Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров

19 ноября 2020

Volkswagen электрифицирует греческие острова

06 ноября 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
KIA Rio - kia rio 2021 повертеться перед зеркалом
Тест драйв
02 декабря 2020

KIA Rio
"Повертеться перед зеркалом"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 4 3