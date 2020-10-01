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1 окт 2020

Концерн Volkswagen Group может продать не только Bugatti, но и Lamborghini

Концерн Volkswagen Group может продать не только Bugatti, но и Lamborghini

Volkswagen Group может продать сразу несколько принадлежащих ему автомобильных брендов, не ориентированных на массовые автомобили

Volkswagen намерен постепенно сместить акценты в модельных линейках входящих в концерн брендов в пользу электрокаров. Для этого компании нужны дополнительные средства, и, как заявили агентству в высшем руководстве компании, Volkswagen уже находится в поиске источников финансирования.

Один из возможных вариантов — это продажа компаний, специализирующихся на малотиражных суперкарах. Сменить владельцев могут бренды Bugatti и Lamborghini. Кроме того, концерн Volkswagen не исключает возможности избавиться от мотоциклетной компании Ducati, также входящей в его структуру. В концерне не видят смысла инвестировать солидные средства в электрификацию автомобилей, аудитория которых привыкла к мощным ДВС.

Глава VW Герберт Диесс напрямую не подтвердил агентству планы продажи части концерна, однако отметил, что Volkswagen действительно находится на пороге фундаментальных изменений — как и автомобильная отрасль в целом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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