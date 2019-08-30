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30 авг 2019

Кросс-купе Volkswagen быть

Кросс-купе Volkswagen быть
Автор фото: фирма-производитель

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport. Новинка будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и в других странах

О новинке известно немного: она будет построена на модульной архитектуре MQB-A0, которая также лежит в основе Polo и T-Cross, и, скорее всего, разделит с соплатформенниками линейку моторов. Колесная база автомобиля составляет 2560 миллиметров, а длина – меньше четырех метров.  Любопытная история происходит с названием, в Volkswagen кроссовер пока именуют New Urban Coupe, а T-Sport является лишь отдельным зарегистрированным названием, которое многие СМИ уже «повесили» на новинку.

Производство наладят минимум на двух площадках. За выпуск модели для южноамериканского региона будет отвечать бразильский завод. Европейцам же предложат машины испанской сборки. Откуда «купе» будут поставлять на другие рынки – пока неизвестно. Не исключено, что затем кроссовер получит «прописку» где-то еще.

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