Немецкая горячка

Концерн Volkswagen опубликовал первые изображения заряженной версии компактного кроссовера T-Roc R. По предварительным данным, автомобиль дебютирует на Женевском автосалоне

Топовая модификация «Ти-Рока» получит двухлитровую «турбочетверку» от Golf R мощностью 300 лошадиных сил. Примечательно, что до вступления в силу нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP отдача агрегата составляла 310 сил. Турбомотор будет работать в паре с семиступенчатым «роботом». Привод у «горячего» кроссовера будет полным.

Что касается внешности, то, как и все заряженные автомобили концерна, T-Roc R получит аэродинамический обвес с массивными воздухозаборниками в бампере. Также автомобилю поставят выхлопную систему с четырьмя патрубками и 19-дюймовые колеса.

Напомним, что обычный Volkswagen T-Roc дебютировал в августе 2017 года. Кроссовер построен на модульном шасси MQB A и предлагается с шестью силовыми установками. Базовый мотор — 115-сильный агрегат объемом один литр, а топовый — 190-сильный объемом два литра.