В Volkswagen, после глобального скандала с занижением вредных выбросов, названного Дизельгейтом, взяли курс на электрификацию всего модельного ряда

В компании радостно рапортовали о необычайной популярности в Европе электрического Volkswagen Golf GTE, компания даже была вынуждена увеличить объемы его производства. Но теперь немцы стоят перед реальной угрозой отзыва всех проданных автомобилей.

Речь идет о как минимум 124 тысячах электрических хэтчбеков, также грядущий отзыв может затронуть и подзаряжаемые гибриды, выпускаемые концерном. Связано это с тем, что на автомобили могла быть установлена зарядная система с повышенным содержанием кадмия.

Контрольные органы Германии обнаружили, что в автомобилях содержится 0,008 грамма кадмия, который хорошо изолирован и не представляет никакой угрозы для здоровья человека. Однако при утилизации автомобиля по окончанию срока его эксплуатации кадмий может попасть в окружающую атмосферу и загрязнить ее.

В Volkswagen пока воздерживаются от комментариев, но временно прекратили продажи Volkswagen Golf GTE. Возможный отзыв может затронуть также Volkswagen e-Golf, e-up! и Passat GTE.

