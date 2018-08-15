Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2018

Новый скандал вокруг Volkswagen: грядет «Электрогейт»

Новый скандал вокруг Volkswagen: грядет «Электрогейт»
Автор фото: фирма-производитель

В Volkswagen, после глобального скандала с занижением вредных выбросов, названного Дизельгейтом, взяли курс на электрификацию всего модельного ряда

В компании радостно рапортовали о необычайной популярности в Европе электрического Volkswagen Golf GTE, компания даже была вынуждена увеличить объемы его производства. Но теперь немцы стоят перед реальной угрозой отзыва всех проданных автомобилей.

Речь идет о как минимум 124 тысячах электрических хэтчбеков, также грядущий отзыв может затронуть и подзаряжаемые гибриды, выпускаемые концерном. Связано это с тем, что на автомобили могла быть установлена зарядная система с повышенным содержанием кадмия.

Контрольные органы Германии обнаружили, что в автомобилях содержится 0,008 грамма кадмия, который хорошо изолирован и не представляет никакой угрозы для здоровья человека. Однако при утилизации автомобиля по окончанию срока его эксплуатации кадмий может попасть в окружающую атмосферу и загрязнить ее.

В Volkswagen пока воздерживаются от комментариев, но временно прекратили продажи Volkswagen Golf GTE. Возможный отзыв может затронуть также Volkswagen e-Golf, e-up! и Passat GTE.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Atlas Tanoak

Volkswagen вернулся к идее создания большого пикапа

10 августа 2018
Volkswagen Polo Sedan 2019

Volkswagen представил седан Polo 2019 модельного года

09 августа 2018
I.D.

Volkswagen может сделать «заряженный» электромобиль

09 августа 2018
Volkswagen

У Volkswagen не хватает специалистов по двигателям

07 августа 2018

Volkswagen решил складировать автомобили на многоярусных паркингах

25 июля 2018
Volkswagen Touran L

VW Touran прикинулся кроссовером

25 июля 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам? Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"

Написано новостей:

2 1 7 9 0