Объявлена стоимость российских активов Volkswagen

Согласно отчетам, опубликованными концерном Volkswagen, стало известно, что стоимость продажи российских активов составила 125 млн. евро

Владельцем всех российских подразделений Volkswagen стала компания “Арт-Финанс”, которая принадлежит холдингу “Авилон”. В частности, речь идет о покупки компаний ООО “Фольксваген Груп Рус”, ООО “Фольксваген Компоненты и Сервисы”, ООО “Скания Лизинг”, ООО “Скания Финанс” и ООО “Скания Страхование”.

Напомним, что немецкая компания Volkswagen прекратила свою деятельность на российском рынке в марте 2022 года. Вследствие этого, было остановлено производство на двух российских заводах, где собирались модели Taos, Polo, Tiguan, а также модели Skoda: Rapid, Kodiaq, Karoq и Octavia.