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28 июл 2023

Объявлена стоимость российских активов Volkswagen

Объявлена стоимость российских активов Volkswagen

Согласно отчетам, опубликованными концерном Volkswagen, стало известно, что стоимость продажи российских активов составила 125 млн. евро

Владельцем всех российских подразделений Volkswagen стала компания “Арт-Финанс”, которая принадлежит холдингу “Авилон”. В частности, речь идет о покупки компаний ООО “Фольксваген Груп Рус”, ООО “Фольксваген Компоненты и Сервисы”, ООО “Скания Лизинг”, ООО “Скания Финанс” и ООО “Скания Страхование”.

Напомним, что немецкая компания Volkswagen прекратила свою деятельность на российском рынке в марте 2022 года. Вследствие этого, было остановлено производство на двух российских заводах, где собирались модели Taos, Polo, Tiguan, а также модели Skoda: Rapid, Kodiaq, Karoq и Octavia.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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