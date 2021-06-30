Представлен новый Volkswagen Polo GTI

Нет, друзья сейчас речь не пойдет не про отечественный Polo Sedan, а про его европейского собрата. Впрочем, это интересно, как минимум, потому что перед нами самый быстрый Polo в модельной линейке.

Итак, под капотом данного «Полика» располагается двухсотсильный турбо-мотор, который работает в паре с роботизированной трансмиссией DSG. Первую сотню автомобиль разменивает за шесть секунд. Максимальная скорость здесь высока – 240 километров в час. Из технических особенностей, которые отличают заряженный Polo от версии GTI можно отметить передний электронно-управляемый дифференциал и жесткую подвеску со сниженным дорожным просветом.

Что касается внешности, то здесь изменений не так много. Пожалуй, самым ярким штрихом можно назвать исполнение передней части, которое теперь походит на новенький Golf. Что касается салона, то переднюю панель автомобиля выполнили с миксом оттенков красного и черного цветов. Водителю доступна виртуальная приборная панель и 8-дюймовый сенсорный дисплей.