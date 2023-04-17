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17 апр 2023

Представлен Volkswagen ID.7

Представлен Volkswagen ID.7
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила электромобиль ID.7, который станет своего рода заменой седану Passat и, соответственно, станет флагманом линейки ID

Новинка получилась очень большой – длина достигает практически пяти метров, да и колесная база здесь тоже велика – 2960 миллиметров. Фактически, по габаритам флагманский Volkswagen может посоперничать с Mercedes Benz EQE. Кроме того VW ID.7 отличается выдающимся коэффициентом аэродинамического сопротивления 0.23.

Официально пока анонсирована только заднеприводная модификация с 286-сильным электродвигателем. Это самый мощный силовой агрегат из тех, что устанавливаются на электрическое семейство ID. В пару к мотору будут устанавливать батарею на 82 или 91 кВт⋅ч. Запас хода здесь варьируется от 615 до 700 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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