Представлен Volkswagen Taigun

Компания Volkswagen представила компактный кроссовер Taigun, разработанный специально для индийского рынка

Volkswagen Taigun получил 1,5-литровую 130-сильную бензиновую «турбочетверку» с функцией деактивации части цилиндров при малых нагрузках. Не исключено, что модель будет доступна с трехцилиндровым мотором объемом 1 л и мощностью 115 сил, а также с агрегатом, работающим на природном газе.

Трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Volkswagen Taigun будет доступен исключительно с приводом на передние колеса. Любопытно, что производитель также заявляет специальные настройки подвески, адаптированной под особенности индийских дорог. Дорожный просвет автомобиля составил 205 миллиметров.