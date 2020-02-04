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4 фев 2020

Представлен Volkswagen Taigun

Представлен Volkswagen Taigun
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила компактный кроссовер Taigun, разработанный специально для индийского рынка

Volkswagen Taigun получил 1,5-литровую 130-сильную бензиновую «турбочетверку» с функцией деактивации части цилиндров при малых нагрузках. Не исключено, что модель будет доступна с трехцилиндровым мотором объемом 1 л и мощностью 115 сил, а также с агрегатом, работающим на природном газе.

Трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Volkswagen Taigun будет доступен исключительно с приводом на передние колеса. Любопытно, что производитель также заявляет специальные настройки подвески, адаптированной под особенности индийских дорог. Дорожный просвет автомобиля составил 205 миллиметров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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