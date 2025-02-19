Автомобильный портал Motorpage
19 фев 2025

Продажи электрокаров Volkswagen в Китае падают рекордными темпами

Продажи электрокаров Volkswagen в Китае падают рекордными темпами

Volkswagen столкнулся с серьезным спадом продаж электромобилей в Китае. В январе 2025 года немецкий автопроизводитель реализовал всего 9 экземпляров седана ID.7 Vizzion, что на 99,6% меньше, по сравнению с тем же месяцем прошлого года (2 269 штук). Общие продажи электромобилей бренда в Китае снизились на 71%, составив 4 552 машины

Самой продаваемой моделью среди электромобилей Volkswagen остается хэтчбек ID.3 (2 623 шт.), но при этом, продажи в январе упали на 65,5%, по сравнению с прошлым годом. За ним следуют кроссоверы ID.4 X (1 020 шт., -70%) и ID.4 Crozz (889 шт., -59,3%). ID.7 Vizzion, разработанный совместно с FAW, не смог завоевать популярность на рынке, как и его конкурент ID.7 S, созданный с участием SAIC. Напомним, что эти модели разрабатывались специально для рынка Поднебесной.

Модель ID.7 Vizzion стартовала в Китае в декабре 2023 года по цене 227 777 юаней (2 865 000 рублей) за заднеприводную версию с запасом хода 642 км. Однако благодаря многочисленным скидкам фактическая стоимость автомобиля снизилась до 197 700 юаней (2 486 000 рублей). Несмотря на это, интерес покупателей к модели остается крайне низким.

Volkswagen ID.7 оказался в одном из самых конкурентных сегментов китайского рынка, где ему приходится соперничать с Tesla Model 3, BYD Seal, Xpeng P7i, Nio ET5, Xiaomi SU7, Zeekr 007 и другими популярными электроседанами. Кроме того, спрос на седаны в Китае значительно ниже, чем на кроссоверы: продажи последних превосходят их в соотношении 3:1.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой Volkswagen в Китае является несоответствие требованиям местных покупателей. Китайские автолюбители ценят не только качество сборки, но и современные цифровые функции – интеграцию со смартфонами, беспроводные обновления, расширенные мультимедийные возможности. В этом плане Volkswagen уступает местным производителям, предлагающим автомобили с передовыми технологиями и конкурентоспособными ценами.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen разрабатывает бюджетный электромобиль, но ждать его придется до 2027 года

06 февраля 2025

Volkswagen может продать три завода китайским автоконцернам

17 января 2025
Volkswagen Talagon (2025)

Volkswagen обновил Talagon для китайского рынка

15 января 2025
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo отметит 50-летие небольшим обновлением в 2025 году

28 декабря 2024

Volkswagen сократит более 35 000 рабочих мест в Германии и перенесет производство Golf в Мексику

23 декабря 2024

Volkswagen прощается с легендарным мотором VR-6

20 декабря 2024

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер? Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 2 6