Продажи электрокаров Volkswagen в Китае падают рекордными темпами

Volkswagen столкнулся с серьезным спадом продаж электромобилей в Китае. В январе 2025 года немецкий автопроизводитель реализовал всего 9 экземпляров седана ID.7 Vizzion, что на 99,6% меньше, по сравнению с тем же месяцем прошлого года (2 269 штук). Общие продажи электромобилей бренда в Китае снизились на 71%, составив 4 552 машины

Самой продаваемой моделью среди электромобилей Volkswagen остается хэтчбек ID.3 (2 623 шт.), но при этом, продажи в январе упали на 65,5%, по сравнению с прошлым годом. За ним следуют кроссоверы ID.4 X (1 020 шт., -70%) и ID.4 Crozz (889 шт., -59,3%). ID.7 Vizzion, разработанный совместно с FAW, не смог завоевать популярность на рынке, как и его конкурент ID.7 S, созданный с участием SAIC. Напомним, что эти модели разрабатывались специально для рынка Поднебесной.

Модель ID.7 Vizzion стартовала в Китае в декабре 2023 года по цене 227 777 юаней (2 865 000 рублей) за заднеприводную версию с запасом хода 642 км. Однако благодаря многочисленным скидкам фактическая стоимость автомобиля снизилась до 197 700 юаней (2 486 000 рублей). Несмотря на это, интерес покупателей к модели остается крайне низким.

Volkswagen ID.7 оказался в одном из самых конкурентных сегментов китайского рынка, где ему приходится соперничать с Tesla Model 3, BYD Seal, Xpeng P7i, Nio ET5, Xiaomi SU7, Zeekr 007 и другими популярными электроседанами. Кроме того, спрос на седаны в Китае значительно ниже, чем на кроссоверы: продажи последних превосходят их в соотношении 3:1.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой Volkswagen в Китае является несоответствие требованиям местных покупателей. Китайские автолюбители ценят не только качество сборки, но и современные цифровые функции – интеграцию со смартфонами, беспроводные обновления, расширенные мультимедийные возможности. В этом плане Volkswagen уступает местным производителям, предлагающим автомобили с передовыми технологиями и конкурентоспособными ценами.