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27 янв 2020

Сосиски сделали кассу Volkswagen

Сосиски сделали кассу Volkswagen

Какой продукт может быть наиболее массовым у автомобильного производителя? Сама машина, запчасти?  Как оказалось, все это уходит на второй план, если в активах фирмы существует магазин по продаже сосисок

Концерн Volkswagen является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В 2019 году он выпустил 6,2 миллиона машин. Но в то же время один только колбасный завод компании в Вольфсбурге произвел 6,8 миллиона сосисок, так что именно они стали самым популярным изделием гиганта.

История производства еды на заводах Volkswagen уходит в 30-е, когда компания начала выпускать пищу для своих сотрудников. Но фирменная сосиска под названием Volkswagen currywurst появилась в 1973 году. Изначально она тоже производилась только для собственных работников, затем ее начали продавать и в массы. Любопытный факт: фирменным сосискам немецкой компании даже присвоен собственный код, как запчасти для автомобиля — 199 398 500 A.

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Drom

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