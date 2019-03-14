Турбо-Калуга

Представители российского подразделения Volkswagen заявили о планах по организации производства в России бензинового турбодвигателя (1,4 л), а также по увеличению производства выпускаемого в Калуге 1,6-литрового двигателя

Что касается последнего пункта, то компания хочет увеличить выпуск 1,6-литрового двигателя вдвое для экспорта по всему миру. Такие двигатели выпускаются в двух вариантах мощностей (90 и 110 л. с.), соответствуют классу «Евро-5» и устанавливаются на 11 моделей концерна, в том числе три модели российского производства — Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Разумеется, все эти планы станут осуществимыми после заключения СПИК (Специнвестконтракт), обсуждением деталей которого Volkswagen занимается, на данный момент, с Минпромторгом. По словам гендиректора российского подразделения компании Маркуса Озеговича, предполагаемая сумма инвестиций по СПИК составит 40 млрд руб. «Фактически эти инвестиции будут осуществлены в ближайшие пять лет, хотя мы подавали заявку на 10-летний контракт», — отметил он.