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20 янв 2023

В Россию привезли Volkswagen Tharu

В Россию привезли Volkswagen Tharu

На российских торговых площадках появились объявления от нескольких дилеров, которые, в рамках программы параллельного импорта, привезли к нам из Китая новый компактный кроссовер

Вообще Tharu знаком нам - фактически, у нас некоторое время официально продавался его перелицованный собрат - Taos. В целом, оба кроссовера между собой отличаются лишь решетками радиатора и передними бамперами.

Но вернемся к Tharu. Под капотом кроссовера расположился 150-сильный турбо-мотор объемом 1.4 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.  Что касается оснащения, то в комплектацию входят светодиодные фары и фонари, задний парктроник и камера заднего вида, литые диски, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, кожаный салон, мультируль и медиасистема с экраном диагональю восемь дюймов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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