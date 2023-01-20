В Россию привезли Volkswagen Tharu

На российских торговых площадках появились объявления от нескольких дилеров, которые, в рамках программы параллельного импорта, привезли к нам из Китая новый компактный кроссовер

Вообще Tharu знаком нам - фактически, у нас некоторое время официально продавался его перелицованный собрат - Taos. В целом, оба кроссовера между собой отличаются лишь решетками радиатора и передними бамперами.

Но вернемся к Tharu. Под капотом кроссовера расположился 150-сильный турбо-мотор объемом 1.4 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Что касается оснащения, то в комплектацию входят светодиодные фары и фонари, задний парктроник и камера заднего вида, литые диски, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, кожаный салон, мультируль и медиасистема с экраном диагональю восемь дюймов.