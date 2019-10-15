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15 окт 2019

В Volkswagen опровергли слухи о продаже Lamborghini

В Volkswagen опровергли слухи о продаже Lamborghini

Буквально пару дней назад мы писали о том,  что Volkswagen Group якобы собирается продавать Lamborghini, ради сосредоточения на своих профильных брендах. Однако теперь выяснилось, что не все так однозначно

Сообщалось, что в качестве основных вариантов реструктуризации рассматривались два варианта – продажа фирмы стороннему владельцу или вывод акций Lamborghini в открытое обращение. Более того, по данным агентства, уже стартовала работа по превращению фирмы в независимое юридическое лицо.

Однако, представители концерна заявили агентству Reuters, что на самом деле никаких решительных мер в отношении Lamborghini на данный момент не обсуждается. "У нас нет планов по продаже или выходу Lamborghini на IPO. Предположения на этот счет необоснованны", - заявили в Volkswagen. Правда, производитель ни словом не обмолвился о продаже компании стороннему владельцу, так что следим за развитием событий.

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