В Volkswagen уместили дом на колесах в коробку

Volkswagen представил новую линейку съемных модулей для кемпинга, предназначенную для коммерческих моделей бренда. По сути, каждый из них – это «мобильный дом в коробке», в котором есть все необходимое для ведения дорожного быта.

Как все это выглядит - в багажник любого Caddy, Transporter, Multivan устанавливается специальный бокс, в котором находятся различные бытовые модули - мойка, плитка, резервуары для воды, биотуалет и.т.д. В зависимости от версии бокс может быть дополнен раскладной кроватью. Отметим, в сравнении с полноценными домами на колесах решение от Volkswagen не сможет подарить какой-то максимальный комфорт. Однако, все необходимое в нем присутствует, да и стоить такой бокс будет явно дешевле полноценного автодома.

К слову, многие европейские СМИ отмечают, что пандемия подстегнула популярность домов на колесах, что, порой, сподвигает производителей данной техники на необычные эксперименты. К примеру, не так давно компания Airstream представила трейлер с возможностью дистанционного управления. Прицеп оборудован парой электромоторов, которые позволяют ему двигаться со скоростью до десяти километров в час. Все управление происходит через смартфон. Производитель заявляет, что данная функция будет очень удобна при парковке.