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24 дек 2018

Volkswagen готовит серьезный внедорожник

Volkswagen готовит серьезный внедорожник

Похоже, немецкий концерн решил выпустить конкурента для легендарного Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Новинка должна получить название T-Rug, а датой выхода обозначен 2022 год

Странно, что Volkswagen не стремится трубить «на каждом углу» о своей новинке. Концерн не показал ни одного анонса либо тизера, а информация о разработке, вообще, была представлена немецким изданием Autobild, которое решило пролить немного света на новую модель. И, по всей вероятности, нас ожидает крайне интересный автомобиль.

Суть в том, что внедорожник должен получить электрическую силовую установку. Да, вы не ослышались, Volkswagen готовит полноценный внедорожник с электрическим  двигателем. Хотя в этих словах нет ничего необычного - такие автомобили, например пикапы от Rivian, уже существуют на мировом рынке. Что касается самой конструкции автомобиля, то немецкий внедорожник должен получить рамную конструкцию с ровным полом. Кстати, относительно платформы автомобиля есть две версии. По одной из них, будущий T-Rug будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), которая станет основой для суперкара Porsche Mission E и внедорожника Audi E-tron, хотя не стоит исключать и вариант с платформой MEB, благодаря которой зародилась линейка электрических автомобилей Volkswagen I.D.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Autobild

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