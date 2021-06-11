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11 июн 2021

Volkswagen готовится представить платную подписку на опции

Volkswagen готовится представить платную подписку на опции

Хочешь автопилот – плати, круиз-контроль – плати, навигацию – опять же, выкладывай деньги из кармана. Что поделать, такова реальность недалекого будущего.

Как сообщают наши коллеги из Европейских изданий,  у владельцев будет выбор – купить данную функцию навсегда, или воспользоваться ею перманентно – выплачивая определенную сумму по часовому тарифу. В Volkswagen даже приоткрыли завесу тайны финансовой стороны вопроса, так комплекс систем автопилота оценен в восемь с половиной евро за час использования.

Подписка на опции, как ожидается, сначала появится на электромобилях на платформе MEB – ID.3 и ID.4.  К сожалению, до сих пор не ясен ни список оборудования, которое можно арендовать, ни планы по распространению такой технологии на другие модели марки. Зато известны сроки запуска – первая половина следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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