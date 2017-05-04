Концерн Volkswagen AG ведет переговоры с газовыми гигантами, такими как ExxonMobil и российский «Газпром» о совместном продвижении автомобилей на природном на газе на мировых рынках

Об этом заявил глава концерна Маттиас Мюллер в интервью немецкой радиостанции ORF.

После скандала с дизельными двигателями, который получил название «Дизельгейт», в Volkswagen решили сосредоточиться на продвижении экологически чистых автомобилей, таких как гибриды, электромобили и машины, работающие на газомоторном топливе.

Концерн Volkswagen AG уже пытался наладить совместную работу с «Газпромом» по продвижению газовых моделей в России в середине нулевых годов прошлого столетия. Однако, тогда проект был свернут: у Volkswagen большинство битопливных моделей работают на сжиженном газе, тогда как в России чаще используется сжатый газ. Из-за этого в нашей стране практически не развита сеть газовых заправок с сжиженным газом. Вероятнее всего, концерн Volkswagen AG предложит ExxonMobil и «Газпрому» развить сеть газовых заправок, компенсируя часть их затрат.