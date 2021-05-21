Volkswagen Multivan сможет ездить на электричестве

Продолжают появляться подробности о новом поколении популярного минивэна Volkswagen Multivan. Стало известно, что одна из доступных силовых установок будет гибридной.

Она будет состоять из турбированного мотора 1.4 и электрического двигателя. Интересно, что микроавтобус сможет передвигаться на электрической тяге, но на небольшой скорости. Точной информации о «барьере», когда подключается обычный двигатель, нет, но скорее всего он составит 40 километров в час – это стандартная величина для машин подобного типа. Суммарная мощность силовой установки – 245 лошадиных сил.

Со сменой поколения Т7 должен перебраться на модульную переднеприводную платформу MQB и лишиться механической коробки передач: модель будет оснащаться только «роботом» DSG. Каких-либо точных подробностей об изменениях во внешнем облике модели на данный момент нет.