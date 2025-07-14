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14 июл 2025

Volkswagen обошел Tesla в Европе по продажам электромобилей

Volkswagen обошел Tesla в Европе по продажам электромобилей
Автор фото: ru.freepik.com

За первое полугодие 2025 года, концерн Volkswagen продал в Европе 347 900 электрокаров, что на 89% больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для сравнения, Tesla за этот период реализовала в регионе лишь 76 400 машин

Глобальные продажи Volkswagen составили 4,41 млн автомобилей за шесть месяцев, из которых 465 тыс. – это полностью электрические модели, рост по ним достиг впечатляющих 47%. В то же время, у Tesla отмечено падение мировых продаж на 14%, до 384 тыс. автомобилей.

Примечательно, что в марте Volkswagen и Tesla шли почти на равных, но начиная с апреля VW стал стабильно обгонять американского конкурента. Больше всего в Европе продавались электромобили ID.3 и ID.4.

Такой рост для Volkswagen особенно важен с имиджевой точки зрения. Концерн продолжает отходить от последствий “дизельгейта”, одновременно стремясь соответствовать строгим нормам ЕС по выбросам CO2.

Однако эксперты отмечают, что добиться таких объемов продаж Volkswagen удалось благодаря активным скидочным кампаниям. И это оказывает давление на финансовые показатели. Операционная маржа концерна от продаж электромобилей, по словам инсайдеров, значительно ниже того уровня, который компания планирует достичь к 2029 году.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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