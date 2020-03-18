Volkswagen обозначил потери от Дизельгейта

Концерн Volkswagen AG заявил, что скандал с дизельными машинами обошелся ему в €31,3 млрд в виде штрафов и выплат

Напомним, «дизельгейт» разгорелся осенью 2015 года, когда концерн признал махинации с рядом дизельных двигателей. На автомобилях использовались так называемые обходные устройства, которые снижали уровень выбросов до установленных требований во время тестов на чистоту выхлопа и снимали ограничение в ходе обычной эксплуатации. В итоге дизельные машины Volkswagen, Seat, Audi и Skoda официально могли уложиться в экологические требования, однако в реальности существенно превышали их.

Собственно, представитель Volkswagen отметил, что в 2020-м общий убыток, связанный с «дизельгейтом», составит порядка €2,9 млрд, а отток денежных средств планируется и в 2021 году. Причем на этот период концерн закладывает потерю €1,2 млрд. Таким образом, общие предполагаемые потери превысят €35 млрд., что является ощутимым фактором, так как рыночная капитализация всего концерна на текущий момент составляет €48,5 млрд.