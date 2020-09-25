Volkswagen обвиняют в мировом заговоре

Дизельгейта оказалось мало. Против немецкого концерна было инициировано еще одно разбирательство в Америке, причем на этот раз Южной. Бразильское расследование показало, что компания была одной из нескольких, которые тайно работали с военной хунтой 1964-1985 годов

Volkswagen уже признал коллаборационистскую позицию руководства своего местного предприятия в то время. Немецкий производитель согласился выплатить миллионы компенсаций бывшим сотрудникам в Бразилии, которые подвергались преследованиям в годы военной диктатуры страны.

Во время проведенного бразильским правительством расследования выяснилось, что Volkswagen была одной из нескольких корпораций, которые тайно сотрудничали с военным руководством того времени, чтобы выявить подозреваемых в «подрывных действиях» и профсоюзных деятелей. Согласно материалам дела, рабочие, которых считали «врагами государства», были уволены, арестованы или подвергались преследованиям со стороны полиции. Многие впоследствии попали в черный список и не могли найти работу в течение десятилетий.

Volkswagen заплатит 36 миллионов реалов (5,5 миллиона евро, или 495 миллионов рублей), из которых примерно половина предназначена для ассоциации бывших сотрудников и родственников жертв. Остальная часть будет передана на программы по правам человека. Еще 4,5 миллиона реалов пойдут на финансирование университетского проекта по поиску и идентификации костей с подпольных кладбищ диктатуры.