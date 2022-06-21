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21 июн 2022

Volkswagen обвиняют в нарушении прав человека

Volkswagen обвиняют в нарушении прав человека

Volkswagen Group заподозрили в нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян, где у европейского автогиганта есть совместное предприятие с SAIC.

Организация объединенных наций заявила, что подозревает немецкий концерн в принуждении рабочих к сверхурочному труду. Официальных обвинений еще никто не выдвигал, но, к примеру, немецкие власти уже отклонили запрос о продлении страхования рисков для операций Volkswagen в Китае, сославшись на возможные нарушения прав человека. Кроме этого, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предполагаемом жестоком обращении с этническими уйгурами в Синьцзяне.

Сам же немецкий концерн заявил, что его появление в Китае - благо для региона. Глава компании, Герберт Дисс  заявил, что предприятие улучшило экономику страны, обеспечив китайцев дополнительными рабочими местами.

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