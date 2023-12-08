Volkswagen оснастила свои модели обновленной системой предупреждения водителя и пассажиров

Стало известно, что Volkswagen улучшила систему предупреждения о приближении участников дорожного движения при выходе из автомобиля. Теперь система включена в стандартное оснащение электрического ID.702, нового Passat и Tiguan. В Golf, ID.4 и ID.5 она доступна только в виде опции

В большей степени она нужна для предупреждения о приблежении велосипедиста или самокатчика, проезжащего в непосредственной близости от автомобиля. За последние несколько лет участились случаи, когда люди использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ) сталкивались с открывающейся дверью автомобиля. Зачастую такие инциденты заканчивались серьезными травмами для обоих водителей.

Данная система состоит из двух радиолокационных датчиков, которые располагаются по краям заднего бампера. Они считывают ситуацию, происходящую позади автомобиля, и предупреждают сигналом в случае опасности. Для водителя и переднего пассажира также загорается индикатор на боковых зеркалах заднего вида. Кроме того, система остается активной в течение трех минут после парковки и выключении автомобиля.