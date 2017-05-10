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10 май 2017

Volkswagen отказался от разработки 10-ступенчатой DSG

Volkswagen отказался от разработки 10-ступенчатой DSG
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen окончательно отказался от разработки 10-ступенчатой роботизированной коробки передач DSG. Об этом заявил руководитель отдела трансмиссий компании Фридрих Эйхлер

«Прототип коробки был уничтожен несколько недель назад, — сказал Эйхлер в интервью Automotive News. — Естественно я сохранил все данные, которые будут использоваться в будущем».

Десятиступенчатую коробку DSG анонсировал бывший глава концерна Мартин Винтеркорн на Международном симпозиуме по двигателям в Вене в 2013 году. Она должна была дебютировать вместе с высокопроизводительным турбодизелем на Volkswagen Passat в 2015 году. Затем, в 2017 году, новая коробка должна была дебютировать в VW Golf GTI, GTD и R. Ее различные варианты могли быть адаптированы под передне-, задне- или полноприводные модели. Коробка должна была выдерживать максимальный крутящий момент в 550 Нм.

Однако, из-за «Дизельгейта» и последовавших за этим финансовых проблем в концерне приостановили процесс разработки, а теперь и вовсе отказались от новой коробки. В компании объясняют это сменой приоритетов и философии, которую раньше можно было охарактеризовать фразой «больше значит лучше». 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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