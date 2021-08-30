Volkswagen откажется от механических трансмиссий

Зачем немецкий концерн идет на такой шаг? Причин тому две – падающий спрос и «зеленое» будущее

Да, механические трансмиссии постепенно становятся рудиментом, оставаясь уделом спорткаров, да и те уже почти все перешли на роботизированные коробки. В Volkswagen это осознают и держат руку на пульсе, начиная постепенно отказываться от данного агрегата. Популярность агрегата падает, а разработка новых версий влечет за собой непомерные затраты с точки зрения бизнеса. Кроме того, автомобильный мир неуклонно двигается в сторону электричества, а электромобилям «механика» не требуется и подавно.

Первой моделью, которая будет лишена МКПП, станет Volkswagen Tiguan, затем это произойдет и с флагманским седаном Passat. В 2030 году традиционные модели компании для Европы, США и Китая полностью утратят версии с «механикой». Учитывая то, что машины материнской и дочерних компаний унифицированы между собой, можно предположить подобное развитие событий и для Audi, и для Skoda.