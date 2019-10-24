Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2019

Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности

Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности
Автор фото: фирма-производитель

На первой модели из нового семейства Volkswagen ID — хэтчбеке ID.3 — дебютирует подушка безопасности нового типа. Она будет раскрываться между водителем и пассажиром

Сообщается, что центральная подушка безопасности Volkswagen ID.3 монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает при обнаружении бокового удара. Установка таких подушек поможет автопроизводителям адаптировать свои модели к новой серии тестов Euro NCAP, частью которых начиная с 2020 года станет оценка безопасности при боковом ударе.

Любопытно, что в середине сентября такой же эйрбег показала компания Hyundai.  Интересно, что для изготовления подушки Hyundai использует запатентованную технологию, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Volkswagen опровергли слухи о продаже Lamborghini

15 октября 2019

Война мешает автомобильному развитию

15 октября 2019
Volkswagen Transporter

Обнаружен новый Volkswagen Transporter

14 октября 2019
Volkswagen Atlas Cross Sport 2020

Volkswagen укоротил Teramont и выдал его за новую модель

14 октября 2019
Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok обрел новое сердце

11 октября 2019
Volkswagen Lupo

Volkswagen Lupo зарядили

03 октября 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"

Написано новостей:

2 4 5 0 7