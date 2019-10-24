Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности

На первой модели из нового семейства Volkswagen ID — хэтчбеке ID.3 — дебютирует подушка безопасности нового типа. Она будет раскрываться между водителем и пассажиром

Сообщается, что центральная подушка безопасности Volkswagen ID.3 монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает при обнаружении бокового удара. Установка таких подушек поможет автопроизводителям адаптировать свои модели к новой серии тестов Euro NCAP, частью которых начиная с 2020 года станет оценка безопасности при боковом ударе.

Любопытно, что в середине сентября такой же эйрбег показала компания Hyundai. Интересно, что для изготовления подушки Hyundai использует запатентованную технологию, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов.