Volkswagen показал прототип кроссовера на базе Polo

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало фотографии закамуфлированного прототипа нового компактного кроссовера Nivus. Южноамериканская премьера автомобиля состоится в скором времени, а до европейского рынка он доберется в следующем году

В основу нового SUV ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo седьмого поколения. Длина автомобиля составит порядка 4 м при колесной базе 2560 миллиметров. Судя по снимкам, внешность Nivus выполнят в стиле других кроссоверов немецкого бренда. Объем багажного отделения составит 415 литров.

На момент запуска модель будет доступна с единственным наддувным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1 л, развивающим 128 л. с. и 200 Н•м крутящего момента. Двигатель сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с «автоматом» такого же диапазона. Кроссовер предложат исключительно в переднеприводной модификации.