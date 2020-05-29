Volkswagen показал самое маленькое кросс-купе на базе Polo

В Бразилии дебютировал компактный кроссовер Volkswagen Nivus, созданный на базе Polo нового поколения

Кроссовер, разработанный в Бразилии, предназначен для развивающихся рынков, в том числе Южной Америки и Африки. При этом модель должна появиться и в Европе. Автомобиль разделит основные узлы и агрегаты с седаном Virtus, который, в свою очередь, создан на базе Polo нового поколения. Кроссовер построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0 c передними стойками McPherson и задней полузависимой подвеской сзади. Агрегат передает привод исключительно на передние колеса.

В Южной Америке Volkswagen Nivus будет доступен только с трехцилиндровым наддувным мотором рабочим объемом 1 литр. При работе с бензином он развивает 116 л. с., а на этаноле отдача вырастет до 128 лошадиных сил. Двигатель действует вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В Бразилии продажи кроссовера начнутся летом 2020 года