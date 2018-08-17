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17 авг 2018

Volkswagen покажет в Москве новую версию Tiguan

Volkswagen покажет в Москве новую версию Tiguan

Volkswagen в этом году решил отказаться от традиционного стенда на Московском международном автосалоне, но, тем не менее, покажет на выставке несколько новинок

Ни одной европейской или мировой премьеры немцы не запланировали, но несколько российских премьер Volkswagen гарантировал. Так, на Московском автосалоне состоится российский дебют фастбэка Arteon, который немцы планировали начать продавать у нас еще в начале года.

Также на выставке должна дебютировать новая версия кроссовера Volkswagen Tiguan. Все подробности держатся в секрете, но не исключено, что речь идет о семиместном варианте Allspace, который сегодня продается в Северной Америке и Китае.

Также в рамках автосалона Volkswagen покажет уже продающиеся у нас кроссоверы VW Teramont и Touareg, новую спецверсию седана Volkswagen Polo Joy, а также познакомит посетителей на своей «площадке инноваций» с электрическим концептом I.D., серийное производство которого стартует в 2020 году.

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