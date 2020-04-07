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7 апр 2020

Volkswagen пообещал двигателям внутреннего сгорания долгую жизнь

Volkswagen пообещал двигателям внутреннего сгорания долгую жизнь

До полного отказа от традиционных ДВС еще далеко – но лишь при некоторых условиях

В то время, как большинство крупных производителей активно внедряет в свои линейки электрические и гибридные силовые установки, в VW не собираются отказывать привычным моторам в праве на существование. И даже объяснили, почему. Технический шеф Volkswagen Матиас Рабе заявил изданию Autocar, что традиционные ДВС проживут куда дольше, чем им предсказывают некоторые эксперты. Просто они сейчас нуждаются в новом топливе синтетического происхождения.

Интересно, что сравнительно недавно о подобных намерениях заявили и в Mazda. Интересно, что для горючего компания собирается использовать для производства горючего микроводоросли. Японская компания уже сотрудничает с рядом исследовательских институтов, чтобы продвинуться в этой отрасли. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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