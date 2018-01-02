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2 янв 2018

Volkswagen поставил рекорд по производству автомобилей

Volkswagen поставил рекорд по производству автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen сообщил о рекордных объемах производства: за прошедший год с конвейеров завода сошло более шести миллионов автомобилей: больше чем когда бы то ни было. Ни Дизельгейт, ни некоторая стагнация спроса на китайском рынке не смогли помешать компании достигнуть поставленной цели.

В Volkswagen говорят, что рекордных показателей удалось достигнуть за счет высокого спроса на Santana (старая Jetta для китайского рынка) и Jetta, а также стремительного роста спроса на второе поколение кроссовера Volkswagen Tiguan. Кроме того, в Volkswagen отметили выросший интерес к флагманскому фастбэку VW Arteon и субкомпактному кроссоверу VW T-Roc.

В 2017 году в производственной гамме марки оказалось 53 модели: больше чем когда бы то ни было. Только за прошедший год начато производство 10 новых моделей, а всего в рамках программы Transform 2025+ компания намерена значительно расширить свое присутствие в двух самых перспективных сегментах: кроссоверов и электромобилей.

Автомобили Volkswagen сегодня собирают более чем на 50 заводах в 14 странах мира. В России сборка моделей немецкой марки осуществляется на собственном заводе в Калуге и на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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