Volkswagen сообщил о рекордных объемах производства: за прошедший год с конвейеров завода сошло более шести миллионов автомобилей: больше чем когда бы то ни было. Ни Дизельгейт, ни некоторая стагнация спроса на китайском рынке не смогли помешать компании достигнуть поставленной цели.

В Volkswagen говорят, что рекордных показателей удалось достигнуть за счет высокого спроса на Santana (старая Jetta для китайского рынка) и Jetta, а также стремительного роста спроса на второе поколение кроссовера Volkswagen Tiguan. Кроме того, в Volkswagen отметили выросший интерес к флагманскому фастбэку VW Arteon и субкомпактному кроссоверу VW T-Roc.

В 2017 году в производственной гамме марки оказалось 53 модели: больше чем когда бы то ни было. Только за прошедший год начато производство 10 новых моделей, а всего в рамках программы Transform 2025+ компания намерена значительно расширить свое присутствие в двух самых перспективных сегментах: кроссоверов и электромобилей.

Автомобили Volkswagen сегодня собирают более чем на 50 заводах в 14 странах мира. В России сборка моделей немецкой марки осуществляется на собственном заводе в Калуге и на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.