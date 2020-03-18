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18 мар 2020

Volkswagen представил электрический Ретро-фургон

Volkswagen представил электрический Ретро-фургон
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила новый электрический фургон e-BULLI. Автомобиль построен на базе модели T1 Samba Bus 1966 года выпуска

Оригинальный T1 Samba Bus был полностью переделан. Автомобиль построили на новом, более безопасном шасси, в салоне машины установили цифровую приборную панель и сиденья, обитые кожей. Также новинка оснащается светодиодными фарами и планшетом, встроенным в потолочную консоль. Технические характеристики машины пока не раскрываются.

В ближайших планах Volkswagen выпустить электрические кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Кроме того, не исключено появление электрического внедорожника. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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