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20 ноя 2019

Volkswagen представил универсал на батарейках

Volkswagen представил универсал на батарейках
Автор фото: фирма-производитель

В Лос-Анджелесе дебютировал электрический концепт-кар Volkswagen ID. Space Vizzion, серийная версия которого появится в 2021 году

По своим габаритам новинка оказалась схожа с универсалом Audi A6 Avant. В целом, создатели описывают Volkswagen ID. Space Vizzion в качестве «кроссовера будущего», который сочетает в себе аэродинамические характеристики автомобиля класса Gran Turismo с вместительностью SUV.

Что касается технических характеристик, то новинка построена на платформе MEB, как и другие электрические модели концерна. Прототип укомплектован единственным электромотором на задней оси мощностью 275 лошадиных сил. При этом машину можно дооснастить еще одним агрегатом на передней оси, после чего суммарная отдача вырастет до 355 сил. Комплект аккумуляторов на 82 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки до 600 километров.


 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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