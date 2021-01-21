Volkswagen представляет Тринити

Нет, мы сейчас не про фильм «Матрица» говорим, а про новый электромобиль Volkswagen, звучное название которого образовалось не просто так

Небольшой урок лингвистики для читателей Motorpage. «Trinity» переводится на русский как «троица». Слово выбрано не случайно, так как философия нового электромобиля, как раз и базируется на трех столпах. Первый заключается в новом подходе к разработке машины, когда все процессы связываются одной сетью. Второй - новая платформа, на которой будет базироваться автомобиль (вероятно, эволюция MEB). Третий – система автопилотирования.

Здесь стоит остановиться поподробнее. Заявлено, что изначально система будет работать в рамках уровня «2+». В нем машина использует автоматику ограниченно, максимум, в ассистирующих системах – контроль разметки, удержание полосы, адаптивный круиз-контроль и так далее. Однако в Volkswagen говорят, что функционал может быть расширен до четвертого уровня (практически полностью автономное управление).