Volkswagen разрабатывает несколько дешевых электрокаров

Концерн Volkswagen работает над компактным электромобилем, который станет самым доступным в линейке. Аналогичные машины появятся у Audi и Skoda.

Дело в том, что концерн первым делом разрабатывает удешевленную версию платформы MEB под названием «Entry». В чем именно заключается удешевление – не раскрывается, но по некоторым данным одним из пунктов является применение компактных и менее емких аккумуляторов.

Что касается самих автомобилей, то их будет три. Первые два – компактные электрокары под индексом ID.1 и ID.2. Третий - компактный кроссовер. Сообщается, что последний будет сопоставим по габаритам с моделью T-Cross. Про ID.1 и ID.2 информации немного. Известно лишь, что машины получат 30-киловаттную батарею, что обеспечит им небольшие пробеги на одном заряде (150-200 километров).