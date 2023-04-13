Volkswagen разработал новое поколение электромоторов

Компания Volkswagen объявила о создании электродвигателя нового поколения. Агрегат с индексом APP550 предназначен для установки на новейшие модели концерна

Если говорить вкратце, то инженеры применили здесь новый инвертор, модернизировали систему жидкостного охлаждения. Представители Volkswagen заявляют, что новый двигатель способен потреблять меньше электричества, что положительно скажется на запасе хода, хотя и не раскрывают точных характеристик.

Первой новинкой, которая получит в свое распоряжение новый мотор, станет электрокар ID.7. Как и большинство премьер нынешнего года, машину представят на автомобильном вернисаже в Шанхае, который состоится 18 апреля.