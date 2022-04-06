Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2022

Volkswagen решил отказаться от выпуска массовых автомобилей

Volkswagen решил отказаться от выпуска массовых автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас мы говорим про намерения целого концерна, а не одной марки. Руководство предприятия приняло решение сконцентрироваться на выпуске машин высокого ценового сегмента. Также концерн ориентирован на разработку электромобилей

«В течение последующих восьми лет Volkswagen планирует сократить предложение бензиновых и дизельных автомобилей в Европе примерно на 60%, сказал Антлитц. Сейчас модельный ряд таких автомобилей насчитывает не менее 100 моделей. «Рост не является нашей ключевой целью, - отметил он. - Мы скорее сосредоточены на качестве и марже, а не на объемах и доле рынка». Заявил финансовый директор компании Арно Антлитц в интервью Financial Times.

Интересно наблюдать за тем, как компании резко меняют курс своей деятельности, ведь всего два года назад представители Volkswagen заявляли, что главная цель компании – занять первое место в мире по объему продаж. Впрочем, зарубежные финансовые аналитики предполагают, что смена вектора вызвана глобальными проблемами, к примеру, тем же самым дефицитом микросхем -  компания просто  вынуждена сократить производство и направить имеющиеся в ее распоряжении чипы на наиболее дорогие модели таких брендов, как Audi и Porsche.  В результате мы можем столкнуться с таким сценарием, что совсем скоро на мировых дорогах может не оказаться кроссоверов Tiguan или лифтбеков Octavia – массовые модели уступят дорогу электрокарам и автомобилям более дорогих брендов.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда заработает завод Volkswagen?

04 апреля 2022

Найден автомобиль работающий на кофе

30 марта 2022
Volkswagen Golf (1974)

Дата в истории: c конвейера сошел первый Volkswagen Golf

29 марта 2022

Новому Volkswagen Aero B дан зеленый свет

16 марта 2022

Volkswagen Beetle превратили в дом на колесах

15 марта 2022
Герберт Дисс

Глава Volkswagen считает, что военные конфликты уничтожат автомобильную индустрию.

11 марта 2022

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем? Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов
Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 7 0