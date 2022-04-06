Volkswagen решил отказаться от выпуска массовых автомобилей

Сейчас мы говорим про намерения целого концерна, а не одной марки. Руководство предприятия приняло решение сконцентрироваться на выпуске машин высокого ценового сегмента. Также концерн ориентирован на разработку электромобилей

«В течение последующих восьми лет Volkswagen планирует сократить предложение бензиновых и дизельных автомобилей в Европе примерно на 60%, сказал Антлитц. Сейчас модельный ряд таких автомобилей насчитывает не менее 100 моделей. «Рост не является нашей ключевой целью, - отметил он. - Мы скорее сосредоточены на качестве и марже, а не на объемах и доле рынка». Заявил финансовый директор компании Арно Антлитц в интервью Financial Times.

Интересно наблюдать за тем, как компании резко меняют курс своей деятельности, ведь всего два года назад представители Volkswagen заявляли, что главная цель компании – занять первое место в мире по объему продаж. Впрочем, зарубежные финансовые аналитики предполагают, что смена вектора вызвана глобальными проблемами, к примеру, тем же самым дефицитом микросхем - компания просто вынуждена сократить производство и направить имеющиеся в ее распоряжении чипы на наиболее дорогие модели таких брендов, как Audi и Porsche. В результате мы можем столкнуться с таким сценарием, что совсем скоро на мировых дорогах может не оказаться кроссоверов Tiguan или лифтбеков Octavia – массовые модели уступят дорогу электрокарам и автомобилям более дорогих брендов.