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25 июл 2018

Volkswagen решил складировать автомобили на многоярусных паркингах

Volkswagen решил складировать автомобили на многоярусных паркингах

Такое ощущение, что концерн Volkswagen вступающий осенью в силу новый цикл испытаний автомобилей на экологичность и экономичность застал врасплох. Компания вынуждена арендовать многоярусные паркинги для хранения машин, которые ждут модернизации.

Напомним, что с осени вместо устаревшего цикла NEDC в силу вступает требование по сертификации автомобилей по стандарту WLTP, который более приближен к реальным условиям эксплуатации автомобилей.

В Volkswagen по-прежнему выпускают автомобили, удовлетворяющие только NEDC и готовят программу модернизации. Дело дошло до того, что компания задумалась об аренде площадей у международного аэропорта Берлина.

Кроме того, компания будет приостанавливать производство на нескольких своих заводах в Германии. Основное сборочное предприятие в Вольфсбурге будет приостанавливать работу в августе и сентябре. А завод в Эмдене будет останавливаться на 1-2 дня в третьем и четвертом кварталах. Связано это с тем, что в Европе серьезно упал спрос на нынешний VW Passat, а он является основной моделью для этой сборочной площадки.

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При написании новости использовалась информация:
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