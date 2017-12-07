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7 дек 2017

Volkswagen сделает два новых недорогих кроссовера

Volkswagen сделает два новых недорогих кроссовера

Журналист аргентинского издания Motorpress Auto выложил в свой твиттер фотографию одного из презентационных слайдов компании Volkswagen. Он посвящен новинкам, которые компания выведет на рынок Южной Америки до 2020 года. С учетом того, что модельные ряды пересекаются с российскими, некоторые модели могут появиться и у нас.

Напомним, что недавно в Южной Америке был представлен Volkswagen Virtus, который у нас переродится в седан Volkswagen Polo. Так что, не исключено, что и другие модели могут быть представлены в России.

Интерес вызывают два кроссовера. Первый получит имя T-Cross. В Южной Америке он придет на смену CrossFox, а значит это будет не кроссовер в привычном понимании, а скорее приподнятый хэтчбек. Машина будет построена на модульной платформе MWB A0, как и Polo с Virtus. На нашем рынке, а в Volkswagen уже говорили, что намерены сосредоточиться на развивающихся рынках на кроссоверах, конкурентами T-Cross станут Lada XRAY, Renault Sandero и Kia Rio X-Line.

Вторая модель: более крупный Volkswagen Tarek. В Южной Америке он будет конкурировать с Jeep Compass и Hyundai Tucson. У нас роль такой модели выполняет Volkswagen Tiguan. Он тоже будет продаваться в Южной Америке, но исключительно в семиместном варианте. Есть ли шансы на появление Tarek в России? Вполне, ведь замены недорогому Skoda Yeti у концерна в России сейчас нет.

В любом случае первые подробности о будущих новинках будут раскрыты уже в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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