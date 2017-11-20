Российское отделение концерна Volkswagen AG объявило о назначении на пост главы одноименной марки в нашей стране Ларса Химмера. Занимающий пост главы марки в России сегодня Пьер Бутен займет пост главы Volkswagen во Франции.

48-летний Химмер в настоящее время занимает пост главы Volkswagen в Ирландии. Его карьера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в компании Volvo Truck Corporation, где он занимал различные менеджерские должности. Он приступил к работе в концерне Volkswagen AG в 2010 году в качестве управляющего директора компании MAN Truck & Bus в Москве, после чего сменил в концерне несколько высоких постов.

В 2012 году он был назначен ответственным за продажи марки MAN Truck & Bus в Восточной Европе и переехал в Мюнхен, Германия.

С 2013 по 2015 годы Химмер стал ответственным за стратегию и проекты в области продаж в концерне Volkswagen AG в Вольфсбурге.