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20 ноя 2017

Volkswagen сменил руководителя марки в России

Volkswagen сменил руководителя марки в России
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна Volkswagen AG объявило о назначении на пост главы одноименной марки в нашей стране Ларса Химмера. Занимающий пост главы марки в России сегодня Пьер Бутен займет пост главы Volkswagen во Франции.

48-летний Химмер в настоящее время занимает пост главы Volkswagen в Ирландии. Его карьера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в компании Volvo Truck Corporation, где он занимал различные менеджерские должности. Он приступил к работе в концерне Volkswagen AG в 2010 году в качестве управляющего директора компании MAN Truck & Bus в Москве, после чего сменил в концерне несколько высоких постов.

В 2012 году он был назначен ответственным за продажи марки MAN Truck & Bus в Восточной Европе и переехал в Мюнхен, Германия.

С 2013 по 2015 годы Химмер стал ответственным за стратегию и проекты в области продаж в концерне Volkswagen AG в Вольфсбурге.

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Volkswagen

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