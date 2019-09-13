Volkswagen Teramont получит версию купе

Кросс-купе Volkswagen Atlas (Teramont в России) Cross Sport, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний

От обычного Терамонта, он же Атлас, новинку отличает покатая линия крыши, это не позволит установить третий ряд сидений в салоне. Кроме того, длина спортивной версии кроссовера будет меньше на 14,4 см. Также кросс-купе получит несколько изменений по салону. В основном они коснутся передней панели: автомобиль получит 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В моторной гамме изменений ждать не стоит, кросс-купе будет оснащаться теми же моторами, что и VW Teramont. Это турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., а также V6 мощностью 249 и 280 л.с. Работать двигатели будут в паре с 8-ступенчатым автоматом.