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13 сен 2019

Volkswagen Teramont получит версию купе

Volkswagen Teramont получит версию купе
Автор фото: фирма-производитель

Кросс-купе Volkswagen Atlas (Teramont в России) Cross Sport, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний

От обычного Терамонта, он же Атлас, новинку отличает покатая линия крыши, это не позволит установить третий ряд сидений в салоне. Кроме того, длина спортивной версии кроссовера будет меньше на 14,4 см. Также кросс-купе получит несколько изменений по салону. В основном они коснутся передней панели:  автомобиль получит 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В моторной гамме изменений ждать не стоит, кросс-купе будет оснащаться теми же моторами, что и VW Teramont. Это турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., а также V6 мощностью 249 и 280 л.с. Работать двигатели будут в паре с 8-ступенчатым автоматом. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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